За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру одному із заступників начальника відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області та оперуповноваженому цього ж відділу за фактом одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, поліцейські вимагали 10 тисяч доларів США від чоловіка за непритягнення до кримінальної відповідальності за нібито вчинене ним шахрайство під час роботи у страховій компанії.

2 квітня 2021 року поліцейські одержали частину неправомірної вигоди в розмірі 3 тисяч доларів США.

17 червня цього року правоохоронцями проведено обшуки у відділі поліції та за місцем мешкання фігурантів. Цього ж дня заступнику начальника ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області та оперуповноваженому цього ж відділу повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Досудове розслідування проводять слідчі Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харків) Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

УК