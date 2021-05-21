Поліцейські вимагали з водіїв хабарі за непритягнення до адміністративної відповідальності

За сприяння керівництва поліції Чернігівської області патрульних затримано

Працівники Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили, що окремі співробітники Управління патрульної поліції вимагали з водіїв хабарі. Задокументовано два факти вимагання за непритягнення осіб до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ Чернігівською обласною прокуратурою за обома епізодами внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України та об’єднано в одне кримінальне провадження. Органом досудового розслідування визначено ТУ ДБР, розташоване у місті Києві.

Для отримання хабарів патрульні залучили посередника, який одержав у одного водія 7 000 гривень, в іншого — 6 000 і передав їх поліцейським. За сприяння керівництва ГУНП та Управління патрульної поліції Чернігівщини

фігурантів корупційних дій затримали безпосередньо після передачі їм грошей.

Поліцейським готується оголошення підозри та загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Наразі вони затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України