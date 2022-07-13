Поліцейські Вінниччини викрили чоловіка, який незаконно привласнив понад ₴250 тисяч

Злочинну діяльність колишнього працівника одного з підприємств викрили співробітники Вінницького районного управління поліції під процесуальним керівництвом Вінницької окружної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що 26-річний вінничанин бувши матеріально-відповідальною особою, привласнював кошти за реалізований товар. Чоловік отримував грошові кошти за продукцію, та маючи корисливий умисел не здавав гроші до каси підприємства або ж здавав лише частину, а залишок привласнював та розпорядився ними на власний розсуд.

Слідством доведено понад 50 епізодів злочинних діянь.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області