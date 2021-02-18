Поліцейські Вінниччини затримали осіб, які у Калинівці викрали з автомобіля близько 60 тисяч гривень

Учора до поліції звернувся житель міста Калинівка з повідомленням про викрадення близько 60 тисяч гривень з автомобіля, що належить одному з місцевих підприємств.

Подія трапилась в той час, коли водій розвозив товар по торгових точках. Дочекавшись, коли він вийде його розвантажувати, злодії викрали гроші з авто.

Працівники поліції переглянули відео з камер спостереження та з’ясували, що до злочину причетні двоє чоловіків, які пересувались на автомобілі Mitsubishi. За допомогою системи «Безпечне місто» оперативники встановили напрямок руху зловмисників та орієнтували на їх затримання всі мобільні екіпажі поліції.

Протягом години на стаціонарному посту поблизу смт Літин патрульні поліцейські зупинили авто, на якому пересувалися ймовірні зловмисники, і затримали їх. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Чоловіки віком 45 і 54 роки затримані в процесуальному порядку та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Викрадені гроші вилучені.

Обставини справи встановлюють слідчі.

Патрульна поліція України