Поліцейські Вінниччини затримали зловмисника за збройний напад на підприємця

11 лютого працівники управління карного розшуку обласного главку поліції за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД затримали у Запоріжжі автомобіль, на якому пересувався зловмисник. Озброєний мисливською рушницею підозрюваний у березні минулого року в балаклаві проник у будинок 52-річного підприємця та напав на нього. Під час вчинення злочину він поранив пострілом господаря та побив його літню матір. Забравши цінні речі, зловмисник втік.

За словами начальника Головного управління у Вінницькій області Івана Іщенка, над розкриттям цього особливо тяжкого злочину майже рік працювали оперативники, слідчі та експерти Вінниччини. Завдяки ряду проведених слідчих та розшукових заходів, а також результатам криміналістичних експертиз речових доказів, вилучених з місця події, поліції вдалось встановити особу зловмисника. Ним виявися неодноразово судимий за грабежі та крадіжки 42-річний житель м. Могилів-Подільський. Оскільки зловмисник переховувався від поліції, його оголосили в розшук.

Завдяки оперативним та розшуковим заходам, із залученням оперативних служб на одній з вулиць м. Запоріжжя автомобіль зі зловмисником затримали спецпризначенці КОРДу.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання затриманого працівники поліції вилучили вибухові речовини, димові гранати, детонатори, запали, сигнальні міни та інші речові докази, що свідчать про його причетність до розбою.

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). За таке правопорушення затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області