Поліцейські Вінниччини припинили діяльність студії, яка вербувала неповнолітніх для роботи «веб-моделями»

Працівники відділу протидії кіберлозлочинам у Вінницькій області спільно поліцейськими Вінницького районного управління поліції, оперативниками управління карного розшуку та міграційної поліції обласного главку за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури викрили 26-річну жінку, яка під прикриттям звичайного офісу облаштувала студію, де втягувала неповнолітніх дівчат до роботи «веб-моделями» та демонстрації інтимних частин тіла в Інтернеті за гроші.

За словами начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Івана Іщенка, завдяки проведеним слідчим та розшуковим заходам поліція зібрала достатньо доказів протиправних дій 26-річної вінничанки, яка майже рік займалась вербуванням неповнолітніх дівчаток для реалізації свого злочинного умислу та отримання від цього доходу. Жінка через соціальні мережі Інтернет та мобільні додатки шукала дівчат та пропонувала їм роботу в офісі з перекладу текстів, операторами кол-центру та інші.

Досудовим розслідуванням встановлено, що при особистій зустрічі дівчаток зі зловмисницею, остання доводила до їх відома вже інші принципи роботи, а саме спілкування в Інтернеті із застосуванням веб-камер з клієнтами з України та іноземних держав.

Аби успішно зареєструвати неповнолітніх дівчат на певних веб-сайтах, однією із умов яких є повноліття користувача, та з метою приховання віку останніх зловмисниця виготовляла імітацію паспорта громадянина України, в якому змінювала рік народження особи.

В подальшому «моделі» у орендованому підозрюваною офісі використовуючи ноутбуки, обладнані веб-камерами, авторизовувалися на сайтах і в режимі он-лайн спілкувалися з їх користувачами, оголялися, здійснювали маніпуляції зі статевими органами. За вчинення вказаних дій на відповідні акаунти неповнолітніх дівчат нараховувались грошові кошти, доступ до яких мала лише зловмисниця.

Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили чорнові записи, картки імітовані під паспорт громадян України зі зміненими даними, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші речові докази.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні злочину. Судом обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Поліцією встановлюються особи, причетні до злочину.

Поліцейськими Вінницького районного управління поліції здійснюється досудове розслідування за ч. 3 ст. 301-2 Кримінального кодексу України (Проведення видовищного заходу сексуального характеру за участю неповнолітньої особи). Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області