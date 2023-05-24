Поліцейські Вінниччини викрили зловмисника, який під приводом продажу «Starlink» для ЗСУ заволодів ₴1,7 млн. волонтерських грошей

35-річний житель м. Вінниця організував псевдопродаж супутникових систем та портативних зарядних електростанцій. Представляючись керівником громадської організації та приватного підприємства, підозрюваний ввів в оману волонтера та привласнив його кошти в особливо великих розмірах.

Як розповів заступник начальника слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Едгар Папікян, злочинну схему шахрая викрили слідчі слідчого управління спільно з працівниками Управління карного розшуку та кіберполіції у Вінницькій області за процесуального керівництва прокуратури Вінницької області.

Із 33-річним волонтером аферист познайомився під прикриттям волонтерської діяльності. Чоловік узгодив з потерпілим продаж останньому 22 супутникових систем «Starlink» й 50 портативних зарядних електростанцій для потреб військових Збройних сил України.

Упродовж листопада-грудня 2022 року волонтер перерахував 100 % вартості замовленого майна, однак шахрай домовленість не виконав та кошти чоловіку не повернув.

Внаслідок протиправних дій правопорушника потерпілому завдано матеріальної шкоди на 1 700 000 гривень.

Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили у фігуранта банківські картки, мобільні телефони, документи та інші речові докази, що вказують на його протиправні дії.

22 травня за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 ККУ (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Наразі йому також обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує покарання – до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Вінницької області