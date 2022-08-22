Поліцейські Вінниччини вилучили у чоловіка 2 автомати, 38 гранат та 5 тисяч набоїв (фото)

Поліцейські Відділення поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції спільно з військовослужбовцями на одному із блокпостів зупинили автомобіль Форд Транзит, який рухався під час дії комендантської години. Під час огляду транспортного засобу у 35-річного водія виявлено та вилучено зброю та боєприпаси. Слідством розпочато досудове розслідування.

За словами начальника Відділення поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції Вадима Революка, інспектори сектору реагування патрульної поліції спільно із військовослужбовцями на одному із блокпостів близько 01.00 зупинили автомобіль. При перевірці в автомобілі мешканця Студенянської територіальної громади виявили зброю та набої. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Під час проведення невідкладного обшуку транспортного засобу виявлено 2 автомати АК-74, 38 гранат різного типу та близько 5 тисяч набоїв калібру 7,42 та 5,45.

Вилучене направлено на експертизу. Автомобіль поміщено на арешт майданчик.

За цим фактом слідством відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області