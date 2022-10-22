Поліцейські Вінниччини вилучили у водія автомобіля 10 гранат, 60 набоїв та запали до боєприпасів

21 жовтня поліцейські Гайсинського районного управління поліції спільно з військовослужбовцями ВСП на блокпосту зупинили автомобіль Volkswagen під керуванням 31-річного уродженця Чернівецької області. У багажнику транспортного засобу водій перевозив боєприпаси та набої. Слідством розпочато досудове розслідування.

Як розповів т.в.о. начальника Гайсинського районного управління поліції Володимир Цвігун, автомобіль Volkswagen поліцейські зупинили під час несення служби на блокпосту близько 18.50.

В транспортному засобі були відсутні номерні знаки. Під час перевірки та огляду автомобіля правоохоронці виявили у багажнику 10 гранат, 60 набоїв калібру 5,45 мм та 4 запали до боєприпасів.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції та працівники вибухотехнічної служби Головного управління.

Походження та мету зберігання заборонених предметів з’ясує слідство.

За цим фактом поліцією під процесуальним керівництвом Вінницької спеціалізованої прокуратури здійснюється досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області