поліцейські вінниччини затримали розбійника, який із ножем напав на студентку

Зловмисник дві доби спостерігаючи за мешканцями новобудови обирав потенційну жертву. Визначившись з об’єктом, чоловік озброївся пістолетом та напав на потерпілу, коли дівчина відчинила двері квартири. Менш ніж за добу правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців КОРДу затримали причетного до розбійного нападу.

24 липня близько 11 години до поліції надійшло повідомлення від жительки багатоквартирного будинку одного зі спальних районів міста про те, що до неї за допомогою звернулась 20-річна дівчина, з шиї якої видніється ніж. Зі слів потерпілої, ножові поранення їй наніс невідомий чоловік.

Прибувши на місце події поліцейські з’ясували, що тілесні ушкодження потерпіла отримала у квартирі одного з районів обласного центру. Невідомий подзвонив у дзвінок та попросив дати йому води. Дівчина відчинила двері й пішла на кухню, аби виконати прохання.

Зі слів постраждалої, коли зловмисник опинився у квартирі, то, погрожуючи пістолетом, вимагав гроші. Зрозумівши, що коштів в оселі немає, завдав дівчині ножових поранень в область спини та шиї, забрав прикраси, мобільний телефон й втік.

Відомо, що потерпіла – студентка вишу. Під час події у квартирі перебувала 8-місячна дитина, яку дівчина доглядала. Наразі постраждала перебуває у лікарні.

За словами начальника Управління карного розшуку обласного главку поліції Андрія Дамзіна, правоохоронці встановили, що у дворі будинку тривалий час перебував чоловік, який уважно розглядав кожного мешканця.

Оперативно-розшуковими заходами поліцейські менш ніж за добу ідентифікували особу зловмисника та його місце знаходження. Ним виявився безробітний 37-річний вінничанин.

Затриманий розповів, що заздалегідь готувався до злочину та обирав жертву. Напередодні нападу зловмисник зайшов у під’їзд й заночував у підвалі. Чоловік сподівався, що на нього не звернуть увагу, бо у новобудовах мешкають люди, які погано знають своїх сусідів.

Після вчинення злочину правопорушник здав викрадені прикраси у ломбард, а мобільний телефон потерпілої викинув, оскільки забрав його, щоб остання не могла подзвонити в поліцію. Пістолет, яким чоловік погрожував дівчині, сховав якомога далі від місця події.

Потім поїхав у Гайсин, де 25 липня оперативники відділу поліції № 2 та обласного главку поліції за силової підтримки спецпризначенців КОРДу його затримали.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази. Чоловіка затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Слідчі за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області