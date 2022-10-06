Поліцейські Вінниччини затримали співучасника двох убивств, вчинених на території Вінницької та Київської областей

В результаті ретельно спланованої та вдало проведеної оперативної комбінації працівниками управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Вінницькій області у взаємодії з першим управлінням Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України, Упраління внутрішньої безпеки та штабу Сил Спеціальних Операцій на території одного з готелей Києва затримано чоловіка, який з 2018 року розшукувався за співучасть в умисному вбивстві на території м. Вінниці та організацію та реалізацію замовного умисного вбивства на Київщині.

За словами начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Івана Іщенка, у січні 2018 року 36-річний зловмисник разом із двома своїми спільниками 47 та 52 років ретельно спланували напад на 58-річного вінничанина.

Чоловіки посеред міста із застосуванням вогнепальної та холодної зброї почали наносити тілесні ушкодження потерпілому з метою позбавити останнього життя, однак реалізувати свій задум не змогли через активний опір останнього. Потерпілий вирвав пістолет у одного із нападників та здійснив декілька пострілів у їх бік. Двоє нападників утекли, третій помер через вогнепальні поранення, а потерпілого з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні.

Одного із нападників затримано того ж року, суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою.

Упродовж чотирьох років 36-річний зловмисник переховувався від правоохоронців та організовував вчинення нових злочинів, серед яких умисне вбивство жителя Київської області.

Наразі затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру. Слідством вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За цим фактом розслідувається кримінальне провадження за ч.3 ст.15, п.12 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). За вчинення злочинів йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув‘язнення, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області