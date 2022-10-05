Поліцейські Вінниччини затримали жінку, яка пограбувала малолітню дівчинку

3 жовтня правоохоронці Тульчинського райвідділу поліції спільно із оперативниками обласного главку затримали 32-річну мешканку Житомирської області, яка у м. Тульчин в 13-річної дитини з рук вирвала понад 2000 гривень. За вчинення такого злочину в умовах воєнного стану, зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі.

За словами начальника Тульчинського районного відділу поліції Василя Костишена, 2 жовтня до поліції звернулася 41-річна жителька с. Мазурівка Тульчинського району та повідомила про невідому особу, яка викрала понад 2000 гривень.

Заявниця поруч із місцевим ринком продає гарячу випічку. 13-річна дівчина, яка із батьками через воєнні дії переїхала до Тульчинської громади, допомагала жінці. Правоохоронці встановили, що зловмисниця вирвала гроші з рук малолітньої помічниці та втекла.

Правоохоронці шляхом оперативних заходів встановили місцезнаходження правопорушниці. Затримали зловмисницю в Житомирі та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу затриманій.

Слідством розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

Відділ комунікації поліції Вінницької області