Поліцейські Вінниччини затримали жінку, яка пограбувала малолітню дівчинку

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3 жовтня правоохоронці Тульчинського райвідділу поліції спільно із оперативниками обласного главку затримали 32-річну мешканку Житомирської області, яка у м. Тульчин в 13-річної дитини з рук вирвала понад 2000 гривень. За вчинення такого злочину в умовах воєнного стану, зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі.

За словами начальника Тульчинського районного відділу поліції Василя Костишена, 2 жовтня до поліції звернулася 41-річна жителька с. Мазурівка Тульчинського району та повідомила про невідому особу, яка викрала понад 2000 гривень.

поліцейські вінниччини затримали жінку, яка серед білого дня пограбувала малолітню дівчинку

Заявниця поруч із місцевим ринком продає гарячу випічку. 13-річна дівчина, яка із батьками через воєнні дії переїхала до Тульчинської громади, допомагала жінці. Правоохоронці встановили, що зловмисниця вирвала гроші з рук малолітньої помічниці та втекла.

Правоохоронці шляхом оперативних заходів встановили місцезнаходження правопорушниці. Затримали зловмисницю в Житомирі та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу затриманій.

Слідством розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

Відділ комунікації поліції Вінницької області

 

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