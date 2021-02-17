Поліцейські Виноградова затримали двох зловмисників, які напали на жінку

Вчора, 16 лютого, до поліції надійшло повідомлення про злочин, внаслідок якого постраждала 84-річна жителька села Чорнотисів Берегівського району.

Прибувши за викликом поліцейські встановили, що посеред ночі до житла потерпілої, яка проживає сама, увірвалися двоє зловмисників. П’яні чоловіки зв’язали пенсіонерку, наносили тілесні ушкодження безпорадній жінці та погрожували фізичною розправою, якщо та не віддасть їм все цінне майно.

Врешті нападники забрали грошові кошти та ще деякі особисті речі потерпілої і зникли з місця злочину.

Слідчі з експертами провели огляд місця події та вилучили сліди, які залишили за собою зловмисники і за допомогою яких поліцейським вдалося оперативно затримати нападників.

Співробітники криміральної поліції спільно з дільничними офіцерами встановили, що до злочину причетні 37-річний та 49-річний односельці потерпілої. Останній раніше вже був засуджений за майнові злочини та відбував покарання у місцях позбавлення волі.

У скоєному чоловіки зізналися. У них вилучили і речові докази, які вони намагалися ретельно приховати від поліцейських.

Наразі за процесуального керівництва прокуратури зловмисників затримано у процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Попередня правова кваліфікація події — частина 3 статті 186 Кримінального кодексу України.

Розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області