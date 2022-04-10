Поліцейські Вишгородщини затримали колаборанта, який зберігав зброю

9 квітня, у селі Демидів поліцейські спільно із працівниками СБУ затримали 36-річного чоловіка, який за місцем свого мешкання зберігав різні види зброї та предмет схожий на гранату.

Поліцейські вилучили гвинтівку з оптичним прицілом, помпову рушницю, травматичний пістолет, АКС, різнокаліберні набої та предмет схожий на гранату.

Крім цього лиходій також підозрюється у колабораційній діяльності. Поліцейські збирають матеріали з доказами підтримки ним російського агресора.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України.

За фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів, колабораційної діяльності поліцейські розпочали досудове розслідування.

Поліція Київської області