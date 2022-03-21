Поліцейські виявили міні-теплицю з вирощування наркотиків у жителя Хмільницького району

Канабіс та рослини конопель виявила поліція у мешканця Іванівської територіальної громади 20 березня. Мету зберігання наркотиків встановлюють дізнавачі.

Співробітники Управління карного розшуку обласного главку поліції отримали інформацію про те, що 40-річний чоловік зберігає вдома наркотики.

Оперативники, спільно з дізнавачами територіального підрозділу поліції в помешканні чоловіка виявили 5 горщиків з рослинами конопель та 2 поліетиленових пакети з канабісом.

Для вирощування конопель зловмисник облаштуваву одній з кімнат штучне освітлення, обігрів та полив.

Вилучені наркотики направлено на експертизу.

Досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області