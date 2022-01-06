Поліцейські Воловця оперативно затримали двох зловмисників, які пограбували жителя Одещини

Днями до поліцейських Воловця звернувся 30-річний чоловік. Житель Одещини розповів, що на місцевому залізничному вокзалі його пограбували двоє невідомих.

Як з’ясували працівники поліції, чоловік кілька днів гостював у своєї подруги. Проте перед поїздкою додому, ввечері на залізничному вокзалі на нього напали двоє зловмисників. Грабіжники силою відібрали в потерпілого близько 10 тисяч гривень, мобільний телефон, документи, годинник, зірвали з шиї потерпілого срібний ланцюжок та втекли.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України та розпочали пошуки зловмисників. І вже за кілька годин злочин вдалося розкрити.

Як встановили працівники карного розшуку поліції Воловця, до грабежу причетні 19-ти та 36-річний місцеві жителі. Для того, щоб заплутати сліди злочину, попутним транспортом грабіжники поїхали до сусідньої області. А вже зі Львівщини, пересівши на потяг, повернулися до Воловця. Саме там їх і затримали оперативники. Викрадені речі та гроші, частину з яких зловмисники вже встигли витратити, поліцейські вилучили та повернули власникові.

19-ти та 36-річному спільникам уже повідомили про підозру в скоєнні злочину. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. За скоєне чоловікам передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області