Поліцейські встановили 20-річного жителя Дніпра, який може бути причетним до побиття жінок

За вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 126 (побої і мордування) Кримінального кодексу України.

В ході моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили інформацію про невідомого чоловіка, який штовхає жінок, завдає їм ударів ногами та тікає.

Співробітники поліції встановили особу чоловіка 2001 року народження, доставили його до відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції та опитали.

Зараз за даним фактом розпочато досудове розслідування. Якщо Ви стали жертвою правопорушення, просимо звернутись до поліції за номерами: 099 050 14 19, 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області