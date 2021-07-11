Поліцейські встановили особу зловмисниці, яка «замінувала» дві будівлі у Львові

Правоохоронці обстежили приміщення Головного управління Нацполіції у Львівській області та відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції, а також прилеглі території — жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Сьогодні, 11 липня, о 05:45, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що будівлі Головного управління поліції Львівщини та відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції заміновані.

За вказаними адресами працювали слідчо-оперативні групи, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції. Правоохоронці обстежили будівлі та прилеглі території — жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Проведеними заходами поліцейські встановили, що неправдиве повідомлення про замінування надала 48-річна львів’янка, яка скористалась телефоном своєї матері.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.

Відділ комунікації поліції Львівської області