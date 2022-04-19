Поліцейські встановили причетність жительки Гусятинської громади до крадіжки заощаджень пенсіонерки

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До співробітників Гусятинського відділення поліції надійшло повідомлення від 75-річної жительки одного із сіл про те, що невідома особа викрала з її будинку 3800 гривень. Гроші жінка зберігала у сховку.

Поліцейські встановили осіб, які напередодні навідувалися до помешкання пенсіонерки.

Причетною до крадіжки виявилася 37-річна жителька одного із сусідніх сіл. Жінка вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – раніше була судима за майнові злочини. Частину крадених коштів вона встигла витратити.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання від арешту на строк від трьох до шести місяців до п’яти років  позбавленням волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області

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