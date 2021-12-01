Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП на трасі Одеса-Київ

Невстановленого чоловіка без ознак життя із травмами, характерними для тих, що отримують в результаті аварії, виявили сьогодні близько третьої ночі біля села Холодна Балка.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, особу загиблого та осіб, які можуть бути причетні до ДТП.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Просимо відгукнутися очевидців події: якщо вам відома будь-яка інформація про обставини ДТП, повідомте на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Одеської області