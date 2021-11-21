Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП у Роздільнянському районі

Сьогодні близько 18:30 на дорозі в селі Бринівка виявили 57-річну місцеву жительку без ознак життя з травмами, характерними для дорожньо-транспортної пригоди. Зі слів співмешканця загиблої, щойно жінка вийшла з двору, як він почув, що поряд загальмував схожий на вантажівку транспортний засіб і хутко поїхав геть.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Розшукується водій, причетний до аварії.

Поліцейські звертаються до громадян: якщо ви стали свідками події або вам відома інформація про місце знаходження автомобіля та його кермувальника, дзвоніть до територіального підрозділу поліції за номером (048) 53-50-442 або на спецлінію «102».

Роздільнянський районний відділ поліції в Одеській області