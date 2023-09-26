Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП неподалік Черняхова на Житомирщині

Дорожньо-транспортна пригода сталася уночі 25 вересня в селі Сліпчицях Черняхівської громади.

Попередньо, близько 01:40 керманич мотоцикла «Дніпро», рухаючись у напрямку селища Черняхова, виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з парканом.

У результаті 19-річний житель громади, який, за попередньою інформацією, перебував за кермом, від отриманих травм загинув на місці події. Його 27-річний пасажир з тілесними ушкодженнями госпіталізований до реанімаційного відділення лікарні.

Нині правоохоронці Житомирського районного управління поліції встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди в межах відкритого кримінального провадження. Попередня кваліфікація – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Шановні водії двоколісників! Вкотре закликаємо вас неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху! Не виконуйте на дорозі ризикованих маневрів, а напрямок руху змінюйте лише переконавшись, що це буде безпечно. Дбайте про справність вашого транспортного засобу та не забувайте користуватися захисними шоломами. Пам’ятайте, що ці елементарні заходи безпеки можуть врятувати ваше життя та здоров’я!

Житомирське районне управління поліції