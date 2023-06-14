Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП у Солом’янському районі столиці

Водійка мікроавтобуса скоїла наїзд на чоловіка, який перетинав проїзну частину дороги через нерегульований пішохідний перехід. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події.

Автопригода сталася сьогодні вранці на Великій кільцевій дорозі у Солом’янському районі столиці. На місце події виїжджали слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції.

Поліцейські встановили, що водійка мікроавтобуса «Volkswagen», 1981 року народження, скоїла наїзд на чоловіка, який переходив дорогу через нерегульований пішохідний перехід, та не впоравшись з керуванням, зіткнулася з іншим автомобілем «Volkswagen» під керуванням 19-річного керманича.

Внаслідок аварії чоловік, який перетинав в цей час дорогу – загинув на місці події, наразі його особа встановлююється. Також постраждала пасажирка автомобіля «Volkswagen» та була госпіталізована до медичного закладу.

Слідчі поліції Києва повідомили водійці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва