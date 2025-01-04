Поліцейські встановлюють обставини вогнепального поранення підлітка в Одеському районі

Подія сталася сьогодні, 4 січня, в одному з населених пунктів Авангардівської громади за участю двох хлопців 14-ти й 16-ти років.

Попередньо поліцейські встановили, що молодший за віком юнак, залишившись вдома без дорослих, вирішив показати старшому приятелеві, який прийшов у гості, батьковий карабін. Взявши у руки зброю, хлопець випадково здійснив із неї постріл, поціливши у 16-річного товариша.

Потерпілий доставлений до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні з вогнепальним пораненням голови.

На місці працює слідчо-оперативна група Одеського районного управління поліції № 2.

Поліцейські встановлюють повні обставини події. Вирішується питання щодо її кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Одеське районне управління поліції № 2