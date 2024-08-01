Поліцейські встановлюють обставини загибелі чоловіка на будівництві в Київському районі Одеси

Про падіння незнайомця, ймовірно з висоти 21-го поверху недобудованої багатоповерхівки, правоохоронцям сьогодні близько 11-ї години повідомив очевидець.

На жаль, від отриманих травм чоловік загинув.

Нині на місці трагедії працює слідчо-оперативна група Одеського районного управління поліції № 1. Особа загиблого встановлюється. Його тіло буде направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Після встановлення всіх обставин події, їй буде надана правова кваліфікація.

Одеське районне управління поліції № 1