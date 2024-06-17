Поліцейські встановлюють обставини загибелі на дорозі жителя Березівського району

Тіло чоловіка сьогодні вранці виявив на проїзній частині дороги по вулиці Придорожня в Рауховці місцевий мешканець, про що повідомив у поліцію.

Під час огляду на тілі небіжчика, яким виявився 24-річний мешканець села Новоселівка, слідчими були виявлені тілесні ушкодження у вигляді переломів нижніх кінцівок та пошкодження черепа, які попередньо могли бути спричинені унаслідок наїзду автомобіля. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка буде направлено на судово-медичну експертизу.

Наразі поліцейські з’ясовуються повні обставини події.

Вирішується питання про правову кваліфікацію та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Березівський районний відділ поліції