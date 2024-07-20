Поліцейські встановлюють обставини знесення історичної будівлі у центрі столиці 

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Техніка, за допомогою якої здійснювалися роботи по зносу будівлі вилучена. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України.

Вчора ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олександра Кониського невідомі особи за допомогою важкої будівельної техніки знесли будинок, побудований наприкінці XIX століття. На місце події оперативний черговий негайно скерував слідчо-оперативну групу.

Поліцейські встановили місцезнаходження техніки та вилучили її, вирішується питання щодо її арешту. За вказаним фактом слідчі Шевченківського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України. Всі обставини події встановлюються.

Відділ комунікації поліції Києва