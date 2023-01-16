Поліцейські встановлюють особу псевдобанкіра, який зняв з рахунку жінки десятки тисяч гривень

Назвавшись в телефонній розмові співробітником банку, зловмисник вивідав у 64-річної жительки Шостки конфіденційну інформацію її банківської картки та зняв з рахунку майже 30 000 гривень.

До поліції Шостки з заявою про зникнення коштів з банківського рахунку звернулася місцева жителька. Жінка розповіла, що на її мобільний телефон зателефонував невідомий, який у розмові назвався співробітником банку.

Будучи впевненою, що їй телефонують саме з фінансової установи, жінка надала необхідну інформацію. А вже за кілька хвилин з’ясувала – з рахунку зникло майже 30 000 гривень. Тільки тоді заявниця зрозуміла, що стала жертвою афериста.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження, в рамках якого правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

Поліцейські знову звертаються до громадян з проханням не довіряти інформації, отриманої телефоном від невідомих людей, ким би вони не називались. Якщо вам телефонують з банку та просять коди з смс – повідомлення для дистанційного проведення фінансових операцій або авторизації, відновлення дії банківської картки, підвищення кредитного ліміту – не погоджуйтесь. Всі питання стосовно ваших грошей вирішуйте виключно у фінансовій установі. Будьте обачні!

Відділ комунікації поліції Сумської області