Поліцейські встановлюють особу, яка пошкодила релігійну споруду у Печерському районі столиці

Інформація про подію надійшла до правоохоронців вчора ввечері.

Попередньо встановлено, що невідомий зірвав релігійне зображення, яке було закріплено на деревʼяному хресті біля однієї з культових споруд.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Тривають необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин події та особи, причетної до вчинення злочину.

Відділ комунікації поліції Києва