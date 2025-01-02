Поліцейські встановлюють особу зловмисника, який ошукав жительку Тернополя на ₴34000

Повіривши незнайомцю, який представився співробітником банку, жінка втратила кошти з платіжної картки. За такі дії шахраєві загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася 38-річна жителька обласного центру із повідомленням про те, що невідома особа вчинила щодо неї шахрайські дії. За словами потерпілої, до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку і запропонував оформити грошову допомогу онлайн. Жінка погодилася і виконала всі вказівки співрозмовника, зокрема продиктувала йому код, що надійшов їй на телефон. Після цього з її банківської картки зникли 34 тисячі гривень.

За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення особи, причетної до злочину.

Поліцейські застерігають:

• якщо вам пропонують оформити грошову допомогу або повідомляють про проблеми з банківськими картками, покладіть слухавку і зателефонуйте до служби підтримки банку;

• не розголошуйте персональні дані та не повідомляйте коди, які надходять вам на телефон;

• не встановлюйте жодних програм чи застосунків із функціоналом віддаленого доступу.

Якщо ви стали жертвою шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативної допомоги звертайтеся до працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України за номером 0 (800) 50-51-70.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області