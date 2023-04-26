поліцейські встановлюють шахраїв, які ошукали мешканку миколаєва на 70 тисяч гривень

Поліція вживає заходів щодо встановлення та затримання аферистів, а також нагадує громадянам про необхідність бути пильними та обережними під час спілкування із незнайомцями, особливо у разі здійснення будь-яких грошових операцій.

На мобільний телефон 60-річної потерпілої зателефонував невідомий, який, представившись працівником відділення банку, повідомив, що з її картки намагаються зняти кошти. І для того, щоб убезпечити себе нібито від несанкціонованого втручання, потрібно надати персональні дані для переведення коштів на іншу картку. Жінка, довірившись аферисту, власноруч перерахувала на його картку 70 тисяч гривень і лише через деякий час зрозуміла, що потрапила в шахрайську схему та одразу зателефонувала до поліції.

За даним фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Шановні громадяни! Не надавайте незнайомцям свої особисті дані та дані реквізитів рахунку. Не поспішайте проводити будь-які операції за вказівками співрозмовників. Зателефонуйте на «гарячу лінію» банку або ж особисто відвідайте установу і вирішить питання з фахівцями.

Якщо відносно вас скоєно злочин, одразу телефонуйте на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області