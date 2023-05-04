Поліцейські встановлюють зловмисників, які ошукали десятьох жителів Сумщини майже на чверь мільйона

За минулу добу зловмисники ввели в оману десятьох жителів області, а саме з Сумського, Охтирського та Шосткинського районів. Невідомі, шахрайським шляхом, заволоділи їхніми грошовими коштами на загальну суму 238 тисяч гривень.

Вчора до поліції за допомогою звернулось два мешканця Сумського та Охтирського районів. Потерпілі розповіли, що на відомих сайтах в мережі Інтернет знайшли оголошення щодо продажу бажаних їм товарів, за які перерахували «продавцям» передоплату. Внаслідок чого залишились і без вподобаної речі і без грошей.

Ще двома жертвами шахраїв стали громадяни з Охтирки, Лебедина та Шостки. Заявники, намагаючись оформити грошову допомогу, переходили за посиланнями в соціальній мережі. Прочитавши умови оформлення виплати, вони вводили всі свої персональні дані та конфіденційну інформацію своїх банківських карток. Через деякий час потерпілі виявляли відсутність грошей на своєму рахунку.

А у місті Охтирка до поліції звернулось п’ятеро громадян. Потерпілі розповідали поліцейським, що їм телефонували невідомі, які представлялися працівниками банків. Зловмисники повідомляли, що на банківські картки заявників здійснюється хакерська атака, тому необхідно назвати деяку персональну інформацію. Довірливі громадяни аби вберегти свої заощадження надавали шахраям всі свої конфіденційні дані, а згодом виявляли зникнення з карток грошових коштів.

За даними фактами у поліції відкрили кримінальні провадження за ст.190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» та встановлюють осіб, які причетні до злочину.

Поліцейські вкотре звертаються до громадян з проханням не переходити за невідомими посиланнями, не довіряти стороннім особам. Якщо ви купуєте або продаєте щось через мережу Інтернет, будьте уважні та у жодному разі не надсилайте повну передоплату. Не довіряйте незнайомцям, які телефонуючи представляються працівниками банку, у разі виникнення будь-яких питань звертайтесь одразу до фінансової установи.

Відділ комунікації поліції Сумської області