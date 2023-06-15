Поліцейські встановлюють зловмисників, які ошукали сумчанку майже на ₴46 000

Днями до поліції звернулась жінка з повідомленням про шахрайство. Невідомим особам вдалось заволодіти майже 46 000 гривень. Правоохоронці вкотре звертаються до громадян та закликають не ігнорувати їхні поради.

Потерпіла розповіла, як стала жертвою зловмисників. Вдень їй зателефонувала невідома жінка та, представившись працівником банку, повідомила, що у зв’язку з нещодавньою заміною банківської картки на нову, необхідно провести певну процедуру оновлення інформації для її захисту.

Псевдопрацівниця банку викликала довіру в сумчанки, так як говорила спокійним, поставленим голосом, перемежовуючи свою мову різними професійними термінами, тому легенда про «оновлення інформації» здалась їй досить правдивою. Коли мова дійшла до того, що треба було назвати чотири останні цифри картки та код, який надійшов їй у смс-повідомленні на телефон, потерпіла не вагаючись виконала прохання шахрайки. Щойно цю операцію було здійснено – жінці почали надходити повідомлення про зняття з банківського рахунку грошових коштів. Сума втраченого виявилася не малою – 45 670 гривень.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 190 “Шахрайство” Кримінального кодексу України та проводять всі необхідні заходи з метою встановлення осіб зловмисників.

Поліцейські вкотре радять громадянам бути уважними та обережними при спілкуванні з незнайомцями, ніколи не повідомляти їм свої конфіденційні дані, дані банківських карток або ж іншу секретну інформацію.

Відділ комунікації поліції Сумської області