Поліцейські встановили чоловіка, який пошкодив шини на колесах автомобілів миколаївців
Вчора, 12 червня, зранку до поліції надійшли повідомлення від мешканців обласного центру про те, що вночі невідома особа порізала шини колес, припаркованих у дворі будинків автомобілей.
За словами місцевих мешканців, автівки були припарковані у дворах біля багатоквартирних будинків між вулицями 1-а та 3-я Слобідська.
У ході проведених поліцейських заходів оперативників управління карного розшуку, співробітників відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління та фахівців відділу кримінального аналізу за допомогою відеозаписів, у тому числі камер, що під’єднані до системи «Безпечне місто», встановили особу правопорушника та місце його знаходження. Ним виявився 38-річний чоловік, який раніше неоднаразово потрапляв до поля зору правоохоронців за скоєння низки правопорушень .
Нині у слідчому підрозділі одного з відділень поліції відносно нього розпочате кримінальне провадження за фактом крадіжки, у рамках якого здійснюється збір доказів для подальшого оголошення чоловікові про підозру та обрання судом запобіжного заходу.
Відділ комунікації поліції Миколаївської областіTweet