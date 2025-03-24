Поліцейські встановили неповнолітню, причетну до жорстокого побиття дівчини у Львові

Подія сталася 3 березня в одній із квартир міста.

Вчора ввечері, 23 березня, під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції виявили відео, на якому дівчина завдає ударів руками та ногами знайомій.

Правоохоронці встановили особи кривдниці та потерпілої – обидві мешканки Львова 15 та 16 років.

За фактом дізнавачі поліції Львівщини розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

Встанолюються усі обставини події.

Поліція Львівської області