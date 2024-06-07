Поліцейські встановили та затримали другого підозрюваного у нападі на волонтерку в Оболонському районі столиці

Чоловік наразі дає покази слідчим, його дії кваліфіковані як хуліганство, а за вчинене порушнику загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, подія трапилась на початку тижня. У підземному переході в Оболонському району столиці до дівчини почали чіплятись двоє чоловіків. Незнайомці агресивно себе поводили та нецензурно висловлювались у бік потерпілої. Зухвалі дії порушників дівчина зафіксувала на телефон.

Одного зі зловмисників поліцейські затримали напередодні, йому вже повідомлено про підозру.

Працівники Оболонського управління поліції за допомоги аналітиків кримінального аналізу та у взаємодії зі співробітниками СБУ, встановили та затримали другого порушника. Ним виявився місцевий мешканець 1954 року народження. Слідчі вручили йому повідомлення про підозру за вчиненні хуліганських дій (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва