Поліцейські встановили учасників бійки, яка відбулася в одному з ТРЦ Деснянського району столиці

Учасниці події – дві подруги 19-ти та 16-ти років, які тривалий час товаришують та проводять вільний час в одній компанії.

Нагадаємо, вчора у соціальних мережах було поширене відео, на якому зафільмовано бійку між двома дівчатами. Поліцейські відразу зареєстрували вказану інформацію та за фактом хуліганських дій розпочали кримінальне провадження (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Наразі учасники події встановлені – 19-ти річну дівчину та 16-річну потерпілу разом з батьками запрошено до управління поліції. Під час спілкування з правоохоронцями останні повідомили, що конфлікт між собою вже владнали, й мати неповнолітньої та безпосередньо сама неповнолітня від написання заяви відмовились.

Водночас поліцейські продовжують слідчі дії у кримінальному провадженні. Правоохоронці спілкують зі свідками та очевидцями події, для роботи із неповнолітніми залучені соціальні служби та адміністрації навчальних закладів.

Відділ комунікації поліції Києва