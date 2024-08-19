Поліцейські встановили юного покидька, який стріляв у безпритульного собаку в Одесі

За фактом жорстокого поводження з твариною поліцейськими розпочато кримінальне провадження.

Про подію, що сталась днями на розі вулиць Генерала Бочарова та Жоліо-Кюрі, поліцейським повідомила місцева мешканка. Жінка зазначила, що бачила, як юнак з компанії молодих людей вистрілив у безпритульного пса. Тварину з травмою ока вона відвезла у ветеринарну клініку на лікування.

Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами, а наступного дня встановили причетну до правопорушення особу. Це 16-річний хлопець. Наразі поліцейські опитують його у присутності батька.

Попередньо встановлено, що підліток стріляв у собаку з пневматичного пістолета, який потім сховав у родичів в одному з сіл Одеського району.

Триває слідство. Після збору всіх показів, проведення лікування собаки, необхідних експертиз буде надана остаточна правова кваліфікація діям хлопця.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1