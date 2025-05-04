Поліцейські встановили зловмисника, який витягнув з-за керма авто та жорстоко побив вінничанина

Подія сталася у дворі багатоповерхівок в одному з районів Вінниці. 46-річний потерпілий розповів, що невідомий чоловік раптово витягнув його з-за керма транспортного засобу та почав бити. В результаті вінничанин був госпіталізований.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники Відділення поліції № 1 Вінницького райуправління встановили, що тілесні ушкодження постраждалому завдав 61-річний колишній чоловік його співмешканки на ґрунті особистих неприязних відносин.

Наразі слідчими вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області