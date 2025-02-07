Поліцейські викрили 18-річного одесита, який пограбував малознайомого чоловіка

Зловмисник завів потерпілого у безлюдне місце, вдарив і відібрав телефон. Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує ув’язнення.

Про подію, що сталася серед дня у Хаджибейському районі, в поліцію повідомив 19-річний містянин. Правоохоронці встановили, що заявник відпочивав з юнаком, із яким познайомився в одному із мобільних додатків кількома днями раніше. Під час посиденьок його новий товариш вирішив заволодіти майном молодого чоловіка, завів у безлюдне місце, вдарив в обличчя, відібрав мобільний телефон і втік.

За результатами вжитих поліцейськими слідчо-оперативних заходів особу зловмисника було встановлено. Ним виявився 18-річний місцевий житель. Чужий гаджет вартістю 9000 гривень він продав за 1400 гривень, але поліцейські розшукали і вилучили майно в якості речового доказу. Після проведення необхідних слідчих дій його повернуть власнику.

Як повідомив слідчий відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Олександр Радєв, фігуранту повідомлено про підозру у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, поєднаному з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до десяти років. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Суворовська окружна прокуратура міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1