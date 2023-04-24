Поліцейські викрили 33-річну одеситку у незаконному заволодінні транспортним засобом

Зловмисниця продала чужий «ГАЗ», спричинивши автовласнику збитки на суму більше 70-ти тисяч гривень.

Запримітивши у дворі житлового будинку на вулиці Космонавтів старенький автомобіль, зловмисниця вирішила продати його. Жінка знайшла через платформу онлайн-оголошень покупця і, написавши йому розписку про те, що бус нібито належить її покійному родичу, продала його за 2000 гривень.

Із заявою про зникнення автомобіля справжній власник звернувся до поліції, коли після відрядження не виявив його на місці паркування.

Вжитими заходами оперативники відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 вийшли на слід правопорушниці та з’ясували, що своїми неправомірними діями вона завдала потерпілому автовласнику збитків на суму понад 70 тисяч гривень. Також поліцейські встановили, що покупець транспортного засобу встиг продати його на запчастини.

«За наявністю достатніх доказів, зібраних правоохоронцями, слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігурантці про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом. Це правопорушення передбачене ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України і карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк», – повідомила слідча у справі Юлія Іванова.

Слідство триває.

ГУ Національної поліції в Одеській області