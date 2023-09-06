Поліцейські викрили черговий шахрайській call-центр у Голосіївському районі столиці

Під час обшуку було вилучено майже 900 одиниць комп’ютерної техніки. Розпочато досудове розслідування.

Вчора поліцейські Голосіївського управління поліції задокументували незаконну діяльність шахрайського call-центру, який знаходився в офісному приміщенні на вулиці Фізкультури. На місці працювала слідчо-оперативна група районного управління поліції.

На місці правоохоронці виявили більше сотні облаштованих місць, оснащених комп’ютерною технікою. У рамках розпочатого кримінального провадження на підставі ухвали суду поліцейські провели обшук в офісному приміщенні, де під час слідчих дій було вилучено 124 системні блоки, 233 монітори, 192 мишки, 187 клавіатур та 135 навушників.

За вказаним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Наразі правоохоронці проводять заходи по встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення аби притягнути їх до кримінальної відповідальності. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва