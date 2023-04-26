Поліцейські викрили чоловіка, який ошукував мешканців тимчасово окупованих територій Запоріжжя

23-річний запоріжанин під приводом надання послуг з безготівкового обміну валюти заволодівав грошовими коштами жителів тимчасово окупованого Бердянська. Зловмиснику вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Злочинну схему викрили слідчі Бердянського районного відділу поліції під оперативним супроводом співробітників відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України та під процесуальним керівництвом Бердянської окружної прокуратури.

З метою збагачення зловмисник розробив схему шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України, та їх подальшої легалізації (відмивання). Він створив обліковий запис в месенджері «Telegram», де через соціальні групи розміщував фейкові оголошення про надання послуг з обміну грошових коштів – конвертації в іншу валюту за вигідним курсом.

Під час спілкування з потенційними клієнтами, користуючись довірою та безпорадним становищем людей, фігурант отримував на банківські рахунки їхні грошові кошти. Не виконавши обіцянок, він припиняв виходити на зв’язок. За попередніми даними шахрай ошукав щонайменше двох жителів Бердянська. У такий спосіб він привласнив понад 10 тисяч гривень, які в подальшому легалізував шляхом здійснення фінансових операцій.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Йому може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, чоловіка перевіряють на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів.

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Відділ комунікації поліції Запорізької області