Поліцейські викрили двох чоловіків на скоєнні розбійного нападу на мешканців Кривоозерської громади

Закривши обличчя масками, зловмисники проникли до будинку потерпілих та, застосувавши до них фізичну силу, відібрали грошові кошти, мобільний телефон та особисті речі. За скоєне їм загрожує до 15 років ув’язнення.

Повідомлення про те, що напередодні ввечері двоє чоловіків скоїли напад на неї та її 80-річного батька надійшло від 46-річної мешканки Кривоозерської громади вранці 2 березня до місцевого відділення поліції.

На місці події поліцейські слідчо-оперативної групи встановили, що ввечері 1 березня до будинку потерпілих увірвались двоє чоловіків у масках. Нападники застосували до заявниці фізичну силу та зв’язали її скотчем. Після чого зловмисники відібрали банківські картки, мобільний телефон, валізи з речами і грошові кошти заявниці та втекли.

У ході проведення низки оперативно-розшукових заходів та слідчих та дій оперуповноважені та слідчі відділення поліції № 3 Первомайського райвідділу спільно з оперативниками управління карного розшуку обласного главку поліції за підтримки фахівців управління кримінального аналізу встановили особи нападників. Ними виявились мешканці Південоукраїнська 29-ти та 55-річні син і батько.

За місцем мешкання фігурантів та у їхньому автомобілі слідчі провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили відібрані грошові кошти та інші докази.

За процесуального керівництва Кривоозерського відділення Первомайської окружної прокуратури слідчі повідомили нападникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України «Розбій, поєднаним із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з проникненням у житло, в умовах воєнного стану».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Нині суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Первомайський районний відділ поліції