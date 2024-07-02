Поліцейські викрили мережу підпільних цехів у Миколаївській та Київській областях які виготовляли “липові” приправи та кофе (відео)

Ділки налагодили нелегальне виробництво приправ та кави відомих торговельних марок без дозволу їх правовласників. Товар збували гуртовими та роздрібними партіями на території кількох регіонів України.

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції на постійній основі проводять заходи з протидії функціонування місць виробництва та збуту контрафактних товарів. Під час чергового відпрацювання оперативники та слідчі викрили підпільні цехи та місця зберігання сировини, де в промислових масштабах виготовляли фальсифіковану продукцію — харчові приправи та каву — під виглядом відомих в Україні торговельних марок.

Виробництво знаходилося в орендованих приміщеннях в Бориспільському районі Київської області та Первомайському районі Миколаївської області. Там зловмисники встановили виробничі лінії та налагодили повний технологічний процес: від виготовлення сипучих харчових товарів до їх пакування в ємності з маркуванням розповсюджених на полицях магазинів спецій та кавового напою.

Під час проведення 10-ти обшуків у приміщеннях виготовлення та зберігання контрафактної продукції, а також за місцями проживання та транспортних засобах фігурантів, поліцейські вилучили дві лінії для виробництва «товару», обладнання для його фасування, 15 мішків із 400 кг харчових спецій, кілька сотень готових до продажу упаковок продукції, 5000 пустих пакувань відомих брендів, майже 15 тонн промислової солі та автомобіль за допомогою якого перевозили готову продукцію. Також серед іншого правоохоронці виявили зразки етикеток різних торговельних марок, комп’ютерну техніку, поштові чеки, близько 100 000 грн, поштові чеки та «чорнові» записи.

Загальна вартість вилученого майна становить близько 3 млн грн.

У межах розслідування кримінального провадження за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару та порушення авторського права і суміжних прав (ст. ст. 229 та 176 Кримінального кодексу України) наразі встановлюються канали постачання сировини та причетні до підпільної діяльності особи.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та встановлення повного кола причетних до протиправної діяльності осіб з метою подальшого притягнення їх до відповідальності.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України