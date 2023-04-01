Поліцейські викрили організовану злочинну групу, яка ошукала людей на суму понад ₴200 тисяч

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Наразі усі три фігуранти затримані в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Володимирської окружної прокуратури, їм повідомлено про підозру за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Співробітники кримінальної поліції, відділу кримінального аналізу, слідчого управління, Володимирського районного відділу поліції та інших підрозділів ГУНП встановили групу осіб, які налагодили шахрайську схему в інтернеті. Зловмисники розміщували оголошення про надання послуг, за які потрібно було сплатити наперед, але обіцяного замовники не отримували. Таким чином, вони встигли ошукати більше 30 осіб.

Поліцейські викрили організовану злочинну групу, яка ошукала людей на понад 200 тисяч гривень

Організував цю схему 37-річний житель Києва з двома співучасниками з Волині та Одещини, – усі раніше були засуджені за різні злочини.

Днями оперативники спільно зі слідчими та управлінням КОРД провели у них одночасні санкціоновані обшуки, під час яких вилучили мобільні телефони, планшети, банківські картки та інші речові докази.

Нині всім трьом обрано запобіжні заходи – перебування під вартою.

За скоєне їм загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років.

Сектор комунікації поліції Волинської області

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