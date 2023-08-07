Поліцейські викрили шахрайський call-центр, який діяв на території Шевченківського району столиці

У офісному приміщенні правоохоронці виявили 10 працівників та близько сотні облаштованих робочих місць. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Днями поліцейські Шевченківського управління поліції задокументували незаконну діяльність шахрайського call-центру, який знаходився в офісному приміщенні на вулиці Глибочицькій. Це вже третій call-центр з початку місця, діяльність якого припинено правоохоронцями столиці. Раніше поліцейські задокументували незаконну діяльність ще двох call-центрів, які працювали на території Подільського району.

Як розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук, на місці події правоохоронці виявили близько сотні робочих місць, оснащених комп’ютерною технікою:

«У рамках розпочатого кримінального провадження ми провели обшук в офісному приміщенні, де під час слідчих дій вилучено системні блоки, жорсткі диски, мобільні телефони та робочі блокноти. Також у приміщенні знаходилось 10 працівників центру, особи яких наразі вже встановлено».

За вказаним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва