Поліцейські викрили всіх учасників банди шахраїв, які обманом відбирали квартири у людей із фінансовими проблемами

У ході слідства поліцейські встановили, що до складу злочинного угруповання з чітким розподілом ролей входило 11 людей. Зловмисники підшукували громадян серед соціально незахищених верств населення, зокрема – й людей літнього віку і тих, хто перебував у скрутному фінансовому становищі.

Шахраї входили до них у довіру, пропонували вигідні кредитні позики під заставу нерухомості і надавали на підпис документи, за допомогою яких перереєстровували нерухомість на себе або ж втягували їх у боргову яму.

Зазначена в кредитних договорах сума була в рази вище від фактично отриманої потерпілими. Крім того, введені в оману потерпілі, не знаючи детального змісту документів, підписували договори купівлі-продажу житла на користь одного з учасників злочинної організації і не отримували їхні оригінали чи копії.

Таким чином потерпілі продовжували сплачувати кошти за кредитними договорами, але вже не були власниками своєї нерухомості. У разі припинення чи прострочення сплати за кредитним договором їх виселяли з власного житла. Про вірогідність таких наслідків у разі несплати кредиту жертв не інформували — на сайтах шахраїв зазначалися лише відомості про надання кредиту під заставу житла, тобто про укладання договору іпотеки.

Всього слідчі Нацполіції встановили 15 потерпілих та 11 фактів шахрайського заволодіння квартирами на території міста Києва та області загальною вартістю близько 10 млн грн.

До складу злочинної групи входили організатори, які під виглядом власників кредитної установи особисто комунікували з потенційними жертвами і згодом направляли їх до нотаріуса та її помічника, з якими жертви підписували документи під виглядом надання позик. Після цього жертв насильно виселяли з житла четверо представників силового блоку.

Як уже повідомлялося раніше, у квітні 2023 за оперативного супроводу Департаменту карного розшуку та процесуального керівництва Офісу генерального прокурора п’ятьом фігурантам — а саме двом організаторам, двом співвиконавцям та одному пособнику — повідомили про підозру за шахрайство, вчинене організованою групою осіб (ч. 3, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України) та створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами, участь у злочинній організації (ч. 1, ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України).

У жовтні 2023 слідчі Нацполіції довели причетність до цього злочинного угруповання інших шести осіб, в результаті чого їм оголошено про підозру за тими ж статтями. Крім того, правоохоронці заарештували статутний капітал фінансових компаній зловмисників на понад 98 млн грн і накладено арешт на 317 об’єктів нерухомого майна та 14 автотранспортних засобів, що належали їм та їхнім родичам.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України