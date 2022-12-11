Поліцейські викрили жінку у крадіжці грошей з рахунку родича-пенсіонера

Оперативники відділу поліції №1 Житомирського РУП викрили 28-річну жительку одного з сіл громади у крадіжці. Жінка, використовуючи віртуальний додаток, знімала грошові кошти з банківської картки свого родича-пенсіонера. Нині триває розслідування усіх обставин.

Днями до відділу поліції №1 Житомирського РУП звернувся 67-річний житель Березівської громади з повідомленням про крадіжку. Чоловік розповів, що з його банківської картки зникла значна сума коштів.

Оперативники кримінальної поліції провели низку розшукових заходів та встановили, що до зникнення коштів може бути причетна 28-річна родичка потерпілого, жителька того ж села. Правоохоронці з’ясували, що жінка ще улітку брала банківську картку пенсіонера, щоб оформити йому соціальну допомогу. Тоді вона, маючи конфіденційні дані картки, встановила на свій мобільний банківський додаток, через який оплачувала свої покупки у магазинах. За кілька місяців жінка витратила 17 тисяч чужих гривень.

Вона розповіла слідчим, що таким чином вирішила покращити матеріальне становище, оскільки нині не працює.

Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини діяння у рамках відкритого кримінального провадження.

Відповідно до санкції ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) КК України, таємне викрадення чужого майна, учинене у період воєнного стану, карається ув’язненням від 5 до 8 років.

Житомирське районне управління поліції