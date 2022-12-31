Поліцейські викрили зловмисника, який майже 4 роки утримував чоловіка у трудовому рабстві

50-річному зловмисникові слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

За словами начальника Управління міграційної поліції Кирила Доценка, жертвою трудового рабства став 52-річний житель Волинської області, який опинився у складних життєвих обставинах. Потерпілому обіцяли хороші умови проживання, харчування та заробітну плату.

Натомість за свою працю він грошей не отримував, на нього постійно психологічно тиснули, били, фізично знущались та забрали документи.

З 2018 по 2022 рік потерпілий, проти його волі, проживав на території господарства зловмисника та виконував різноманітну роботу. За цей час чоловік кілька разів намагався втекти, його знаходили, повертали назад і в якості покарання жорстокого били.

Після тривалих знущань чоловік зважився спробувати вирватись з полону, і це йому вдалось.

Влітку цього року він зміг дістатись до працівників поліції на блок-посту та попросити про допомогу.

Задокументували злочину діяльність підозрюваного оперативники міграційної поліції спільно зі слідчими обласного главку та поліцейськими Гайсинського районного управління поліції. Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Вінницька обласна прокуратура.

Слідчі обласного главку поліції кваліфікували дії зловмисника за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми). Такий злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років позбавлення волі. Чоловікові повідомлено про підозру. Слідчими вирішується про обрання запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Вінницької області